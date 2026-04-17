Bimbo di 2 anni muore in ambulanza durante il trasporto dall'ospedale di Rovigo a Padova dopo un'operazione

Un bambino di due anni è deceduto mentre era trasportato in ambulanza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. Il piccolo, che aveva appena subito un intervento chirurgico programmato a Rovigo, ha avuto un arresto cardiaco durante il tragitto. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo senza successo, e il decesso è stato constatato durante il trasferimento. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause della tragedia.