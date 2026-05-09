Silva vince la seconda tappa del Giro d' Italia e conquista la maglia rosa
Nella seconda tappa del Giro d'Italia 2026, lunga 221 chilometri tra Burgas e Veliko Tarnovo, il corridore Silva si è aggiudicato la vittoria. Con questa performance, ha preso il comando della classifica generale, prendendo la maglia rosa che era fino a quel momento indossata da Paul Magnier. La corsa si è conclusa con questa vittoria, che ha determinato un cambio nella leadership della gara.
AGI - Guillermo Thomas Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2026, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 chilometri, e strappa la maglia rosa a Paul Magnier. Decisivo lo sprint finale, con il corridore uruguaiano della XDS Astana Team che ha anticipato Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek). La corsa è stata segnata dalla fuga di Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta; i due battistrada hanno raggiunto un vantaggio di oltre 5 minuti, col gruppo maglia rosa che ha lasciato parecchio spazio prima di iniziare a cucire lo strappo. Il gruppo è tornato compatto a 27 chilometri dal...🔗 Leggi su Agi.it
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