Silva vince la seconda tappa del Giro d' Italia e conquista la maglia rosa

Nella seconda tappa del Giro d'Italia 2026, lunga 221 chilometri tra Burgas e Veliko Tarnovo, il corridore Silva si è aggiudicato la vittoria. Con questa performance, ha preso il comando della classifica generale, prendendo la maglia rosa che era fino a quel momento indossata da Paul Magnier. La corsa si è conclusa con questa vittoria, che ha determinato un cambio nella leadership della gara.

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