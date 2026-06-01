Ci sono 5mila 409 imprese femminili piacentine stabilità nel 1° trimestre | commercio si conferma pilastro
Nel primo trimestre del 2026, il numero di imprese femminili nella provincia di Piacenza si attesta a 5.409, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. Il settore del commercio si conferma come il principale ambito di attività delle imprese femminili nella zona. I dati indicano che non ci sono state variazioni nel numero di queste aziende rispetto al trimestre precedente.
L'imprenditoria femminile nella provincia di Piacenza ha chiuso il primo trimestre 2026 con un dato di sostanziale stabilità. Ne parla l'analisi settoriale curata dall'Ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell'Emilia su dati Infocamere: rispetto al 31 dicembre scorso, infatti, si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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