Choc sul bus uomo cala i pantaloni e si masturba davanti ad una 15enne | Ti piace quello che vedi?

Venerdì 29 maggio, a bordo di un autobus urbano a Treviso, un uomo di 75 anni si è masturbato davanti a una ragazza di 15 anni, chiedendole “Ti piace quello che vedi?”. La giovane ha assistito all’episodio mentre era seduta sul veicolo. L’uomo ha calato i pantaloni e si è comportato in modo inappropriato davanti alla ragazza, creando momenti di paura e disagio.

Momenti di terrore quelli vissuti venerdì 29 maggio, a bordo di un autobus Mom del servizio urbano di Treviso, dove una ragazzina di soli 15 anni è stata vittima di abusi da parte di un uomo di 75 anni. L'anziano, un ex camionista originario della provincia di Foggia ma da tempo residente senza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Multi SubFrom Mountain Village Girl to Madam of a Powerful Family!

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