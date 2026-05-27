Le immagini di “ Nonna Patria ”, l’ex insegnante 82enne che durante l’ennesima manifestazione pro Pal di San Siro ha sventolato la bandiera italiana in risposta agli insulti degli attivisti nei confronti del suo Paese, è diventata un simbolo. Tanti gli applausi per lei per il “coraggio” dimostrato anche se dovrebbe far riflettere che serve coraggio per esibire il Tricolore in Italia. Eppure è così e lo è perché, purtroppo, si è perso completamente il senso di appartenenza al proprio Paese, l'orgoglio di essere italiani: chi oggi prova a rivendicarlo viene tacciato come “fascista”. E allora ne vale la pena? Per molti, evidentemente, non più. Per “Nonna Patria” sì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'unico Tricolore che ci piace è quello sulle vostre bare". L'insulto choc degli antagonisti al poliziotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HANNO CANTATO SULLE NOSTRE BARE Tu da che parte stai Leggi cosè successo e commenta

Notizie e thread social correlati

“Sulle vostre bare…”. Insulti e minacce dagli antagonisti di AskatasunaDurante una cena a Torino del suo partito, Roberto Vannacci è stato accompagnato da sostenitori e militanti.

"Lunga vita a Hitler": il video choc e le urla degli antagonistiUn video diffuso sui social mostra una manifestazione del 25 aprile in cui alla brigata ebraica di Milano è stato negato il diritto di sfilare.

Temi più discussi: 25° ANNIVERSARIO BASKET PARMA CAMPIONE D'ITALIA TUTTI AL PALACITI PER CELEBRARE L'UNICO TRICOLORE CESTISTICO DELLA NOSTRA CITTA'; Fascia tricolore indossata da assessori e consiglieri: Corigliano-Rossano Domani solleva il caso istituzionale; Processo al volto di Vannacci a Torino per gli eventi fascisti, cosa ha detto in tribunale (Sono solo un consulente); Judo, riscatto tricolore per Sofia Longo: è argento Juniores a Bassano del Grappa.

L'ABC del primo e unico scudetto del Toro dopo la tragedia di Superga. Il mio piccolissimo contributo alla narrazione di quel tricolore che oggi compie 50 anni. @Corriere @CorriereTorino x.com

Wayne McCullough è stato l'unico britannico e l'ultimo pugile allenato dal leggendario Eddie Futch, che ha allenato 4 dei cinque pugili che hanno sconfitto Muhammad Ali (incluso Joe Frazier). McCullough è diventato il primo dell'Irlanda del Nord a conquistar reddit

L'unico Tricolore che ci piace è quello sulle vostre bare. L'insulto choc degli antagonisti al poliziottoIl coro dei soliti esponenti della giovane sinistra radicale perplime per la violenza verso i servitori dello Stato e la bandiera: Imbecilli e criminali. Noi serviamo l’Italia con disciplina e onore ... ilgiornale.it

Il Tricolore contro l’odio delle piazze: nonna Italia sventola la bandiera e viene insultata dai pro PalA Milano la lezione di un'anziana al corteo che insulta il nostro Paese. Il video virale e il ringraziamento del poliziotto: Orgoglio italiano, nulla è perduto ... ilgiornale.it