Chiusure idriche alle porte dell' estate | acqua razionata in 19 Comuni
A causa di interruzioni programmate, 19 Comuni stanno affrontando razionamenti dell’acqua. Le chiusure idriche sono state pianificate in vista dell’arrivo dell’estate e continuano a interessare diverse zone. La gestione delle risorse idriche prevede limitazioni temporanee, che coinvolgono le utenze delle aree interessate. La misura si protrae in diversi periodi programmati, con l’obiettivo di garantire un utilizzo equilibrato delle risorse disponibili.
Con l'estate alle porte, proseguono le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure idriche che va da lunedì 1° fino a lunedì 8 giugno 2026, salvo diversa disposizione.I Comuni interessati sono 19: Casalbordino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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