Chiusure idriche alle porte dell' estate | acqua razionata in 19 Comuni

Notizia in breve

A causa di interruzioni programmate, 19 Comuni stanno affrontando razionamenti dell’acqua. Le chiusure idriche sono state pianificate in vista dell’arrivo dell’estate e continuano a interessare diverse zone. La gestione delle risorse idriche prevede limitazioni temporanee, che coinvolgono le utenze delle aree interessate. La misura si protrae in diversi periodi programmati, con l’obiettivo di garantire un utilizzo equilibrato delle risorse disponibili.