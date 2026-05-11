Calendario chiusure idriche | acqua razionata in 17 Comuni della provincia

In provincia di Chieti, sono in programma interruzioni programmate dell’erogazione dell’acqua in 17 comuni, con una serie di chiusure che si protrarranno dal 11 al 18 maggio 2026. La società che gestisce il servizio ha diffuso un calendario dettagliato delle sospensioni, finalizzato a razionare la risorsa idrica e prevenire disservizi. La pianificazione riguarda diverse zone della provincia, coinvolgendo utenti di varia provenienza.

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Proseguono nel Chietino le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. Al fine di evitare disservizi nella erogazione idrica, la Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure programmate che va da lunedì 11 a lunedì 18 maggio 2026.Salvo diversa disposizione, i.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chiusure idriche in 17 Comuni della provincia di Chieti: il calendarioNuova sospensione della fornitura idrica disposta dalla Sasi in 17 comuni della provincia di Chieti, a partire da lunedì 27 aprile. Chiusure idriche programmate: ventuno Comuni con l'acqua razionataLa Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica: ecco le zone interessate fino a... Argomenti più discussi: Chiusure idriche programmate: rubinetti a secco in 17 Comuni della provincia; Inizia la disinfestazione contro le zanzare nelle strade di Chieti, il calendario del mese di maggio; Ancora emergenza idrica: nuova rottura della condotta idrica, 15 comuni restano senza acqua fino a domani; AQP, lavori per migliorare il servizio: possibili disagi a San Vito dei Normanni. Latina e altri 5 comuni senza acqua. Chiusura delle scuole anticipata e ripristino in serataPomeriggio di disagi oggi, giovedì 7 maggio, in diversi comuni della provincia di Latina interessati da una vasta interruzione idrica legata all’attivazione della nuova condotta adduttrice dell’acqued ... radioluna.it