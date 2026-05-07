Le antiche pievi non hanno segreti | torna il ciclo di visite guidate sui luoghi di culto più significativi del nostro territorio

Riprendono le visite guidate alle pievi storiche della regione, offrendo l’opportunità di scoprire i luoghi di culto più significativi del territorio. Le escursioni coinvolgono diversi siti, con approfondimenti sulla storia e l’architettura delle chiese antiche. Le iniziative sono rivolte a chi desidera conoscere meglio le testimonianze religiose e culturali presenti nella zona. Le visite saranno condotte da guide specializzate e si svolgeranno in varie date nei prossimi mesi.

Il fascino millenario delle pietre che hanno segnato la storia della fede e del paesaggio romagnolo torna protagonista. Sabato 9 maggio, alle 16, prenderà il via l'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche chiese", una rassegna che nel tempo ha saputo intercettare l'interesse.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Aprono alle visite guidate i luoghi simbolo di Castrocaro e Terra del SoleCon l’arrivo del mese di marzo, a Castrocaro Terme e Terra del Sole riaprono al pubblico i due luoghi simbolo del territorio: la Fortezza di... Dentro il San Carlone di Arona: a maggio visite guidate speciali per scoprire i segreti del colossoIl San Carlone si svela ai visitatori con un programma di visite speciali per tutto il mese di maggio. Altri aggiornamenti In sella alle bici fino alle antiche pieviDomani primo appuntamento di un breve ciclo di pedalate tra natura e cultura. Il primo è alla scoperta di tre veri e propri scrigni di storia: le Antiche Pievi di Romagna. Il ritrovo dei partecipanti ... ilrestodelcarlino.it Cammino delle Pievi: 20 tappe tra spiritualità e natura in FriuliIl Cammino delle Pievi è un itinerario in una zona molto poco nota ai più: la suggestiva Carnia, in Friuli-Venezia Giulia. Ispirato al Cammino di Santiago de Compostela, si presenta come un sentiero ... siviaggia.it