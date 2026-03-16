Scandalo alle porte della città | crolla una delle chiese più antiche di Arezzo

Nelle prossime ore, una chiesa antica situata alle pendici del Monte Lignano è crollata, collassando su se stessa. La struttura si trova vicino alla valle del Bagnoro, non lontano dalla città. L’evento segue il recente crollo del tetto della chiesa di San Clemente a Pigli, anche questa situata in zona. Nessuno è rimasto ferito nel crollo di oggi.

Non si è ancora spento l’eco del crollo del tetto della chiesa di San Clemente a Pigli che un altro antico edificio religioso alle pendici del Monte Lignano, questa volta non sul versante affacciato sulla Valdichiana ma rivolto verso la valle del Bagnoro, implode, collassando su se stesso, vittima anche in questo caso dell’incuria umana.La copertura della chiesa di Sant’Agata a Saccione non c’è più, almeno per i suoi tre quarti. Dell’ex edificio parrocchiale di questo antico villaggio rurale, ormai quasi del tutto abbandonato, presto rimarrà solo il nome. Una storia già vista e rivista, ad Arezzo come nel resto di un’Italia bravissima a fare la spocchia con il resto del mondo quando si parla del proprio patrimonio storico, artistico e architettonico, ma poi totalmente incapace di salvaguardarlo e valorizzarlo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: Crolla casa dopo un'esplosione alle porte di Arezzo: tre feriti, una donna è grave

Luzerner Sinfonieorchester, in città una delle più antiche orchestre sinfoniche europeeÈ uno degli appuntamenti orchestrali tra i più attesi della stagione 2025/2026, e si presenta quasi sold-out: martedì 3 alle 20.

Aggiornamenti e notizie su Scandalo alle porte della città crolla...

Discussioni sull' argomento Déjà-vu L’ennesimo scandalo nella sanità siciliana, e la domanda che nessuno vuole farsi davvero; Il cardinale Battaglia e la sua lettera ai mercanti di morte: fermatevi, restituite il futuro; Benzina nel diesel, è scandalo in Italia: si rischiano incendi, intervento immediato della Guardia di Finanza; Perché lo scandalo Coupang infiamma l'asse Seoul-Washington.

Usa: l'EPA accusa Fiat Chrysler forse un altro scandalo emissioni è alle porteOggi le autorità di controllo del Governo degli Stati Uniti hanno emesso un'avviso di violazione alle norme ambientali che potrebbero coinvolgere circa 104.000 veicoli, tra cui 2014 fino al 2016 Jeep ... it.blastingnews.com

"Accertamenti". La bimba italiana rapita e lo scandalo Epstein: è choc dopo le ultime rivelazioni. Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Obiezioni alle obiezioni sulla riforma della Giustizia. Le critiche più diffuse non reggono. Come funziona il Csm, chi sceglie i membri laici e perché il sorteggio non è lo scandalo che raccontano x.com