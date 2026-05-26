All’Istituto Europeo di Oncologia di Milano è stato eseguito per la prima volta al mondo un intervento di chirurgia oncologica per rimuovere un raro tumore delle vie aeree sinistre. L’operazione è stata condotta da un’équipe guidata da un chirurgo specializzato, che ha combinato la chirurgia delle vie aeree con l’uso dell’ECMO.

Il paziente, un uomo di circa quarant’anni, al momento della diagnosi non disponeva di concrete alternative terapeutiche. A sei mesi dall’intervento, però, le sue condizioni sono buone ed è tornato alla normale quotidianità, con un recupero paragonabile a quello osservato dopo una comune pneumonectomia. Il carcinoma adenoidocistico è un tumore raro che interessa trachea, bronchi e carena tracheale e che, nella maggior parte dei casi documentati, si sviluppa sul lato destro dell’apparato respiratorio. Le localizzazioni sinistre rappresentano un’eccezione estrema: a livello internazionale ne sono stati registrati appena quindici casi, compreso quello trattato allo IEO. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chirurgia oncologica senza precedenti allo IEO: rimosso per la prima volta al mondo un rarissimo tumore delle vie aeree sinistre. Il professor Lorenzo Spaggiari: «L’idea vincente è stata associare la chirurgia delle vie aeree all’ECMO»

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Si parla di: IEO, un intervento mai tentato prima salva un paziente considerato incurabile; Intervento senza precedenti allo IEO: rimosso raro tumore delle vie aeree.