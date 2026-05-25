Intervento storico allo Ieo rimosso un tumore da soli 15 casi al mondo | salvo un 40enne senza possibilità di cura

Notizia in breve

È stato eseguito allo Ieo di Milano il primo intervento al mondo di rimozione di un tumore grave dalle vie aeree a sinistra. L’operazione è stata condotta su un paziente di 40 anni considerato senza possibilità di cura. Finora sono stati documentati solo 15 casi simili a livello globale. I medici hanno rimosso con successo il tumore, rappresentando un intervento senza precedenti nel settore chirurgico.