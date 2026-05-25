Intervento storico allo Ieo rimosso un tumore da soli 15 casi al mondo | salvo un 40enne senza possibilità di cura
È stato eseguito allo Ieo di Milano il primo intervento al mondo di rimozione di un tumore grave dalle vie aeree a sinistra. L’operazione è stata condotta su un paziente di 40 anni considerato senza possibilità di cura. Finora sono stati documentati solo 15 casi simili a livello globale. I medici hanno rimosso con successo il tumore, rappresentando un intervento senza precedenti nel settore chirurgico.
Il primo intervento chirurgico al mondo di rimozione di un grave tumore dalle vie aeree a sinistra è stato svolto allo Ieo di Milano. L'operazione è stata eseguita con successo dall'équipe multidisciplinare guidata dal professor Lorenzo Spaggiari, direttore del programma Polmone dell'Istituto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie e thread social correlati
Tumore allo stomaco, nuova cura dallo Ieo di Milano: la combinazione di farmaci che potrebbe allungare la vitaUno studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature ha analizzato una nuova combinazione di farmaci per il trattamento di pazienti con tumore...
Ed Sheeran racconta del tumore “senza possibilità di cura” della moglie in gravidanzaEd Sheeran ha condiviso che sua moglie, Cherry Seaborn, ha affrontato un tumore al braccio durante la gravidanza della loro seconda figlia, Jupiter,...
Intervento storico allo Ieo, rimosso un tumore da soli 15 casi al mondo: salvo un 40enne senza possibilità di curaIl primo intervento chirurgico al mondo di rimozione di un grave tumore dalle vie aeree a sinistra è stato svolto allo Ieo di Milano. L'operazione è stata eseguita con successo dall'équipe ... milanotoday.it
Emma allo Ieo parla della malattia: Ho visto i miei cadere in pezzi. La rabbia mi ha salvataLasciatevi amare, anche quando non vi sentite belle, pronte, meravigliose. Sarete sempre la vostra anima. Esita più volte per l’emozione Emma Marrone, sul palco del Teatro Manzoni, dove torna a ... milano.repubblica.it