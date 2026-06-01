Chiesa | tra il limbo del Liverpool e il sogno del Como

Il Como punta su un giocatore italiano per garantire continuità, mentre il Liverpool si trova nel limbo. La strategia del club lombardo si concentra sul rafforzamento interno, in contrasto con la situazione di incertezza del team inglese. La scelta di un talento italiano mira a consolidare la rosa e stabilizzare il progetto. La differenza tra le due realtà riguarda la gestione e gli obiettivi, con il Como che si concentra sulla stabilità a lungo termine.

? Punti chiave Come può il Como garantire la continuità che manca al Liverpool?. Perché la strategia di Fabregas punta proprio su un giocatore italiano?. Quali sono i numeri che spiegano il declino di Chiesa in Inghilterra?. Cosa cambierà nel ruolo di Chiesa con l'eventuale arrivo di Iraola?.? In Breve Solo 5 partenze da titolare su 36 presenze totali registrate al Liverpool. Bilancio offensivo di 3 gol e 3 assist nella stagione inglese. Possibile arrivo di Andoni Iraola alla guida tecnica del Liverpool. Como punta su Chiesa per aumentare la quota di giocatori italiani. Il futuro di Federico Chiesa tra l’incertezza di Anfield e il richiamo del Como. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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