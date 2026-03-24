Bologna tra il limbo di metà classifica e il sogno europeo

La doppietta dell’olandese Kenneth Taylor in Bologna-Lazio nel corso dell’ultima giornata di campionato ha di fatto aggiornato il record negativo casalingo dei rossoblù. Un andamento interno tremendo, con appena due risultati utili (Sassuolo e Udinese) contornati da miriadi di sconfitte, addirittura 8 nelle ultime 10 gare al Dall’Ara.Kappaò più o meno meritati contro le ultime della classe (1-3 con la Cremonese, 1-2 con la Fiorentina, 0-1 con il Parma e 1-2 con l’Hellas Verona), poi tanti punti persi con squadre alla portata (come detto 1-1 con il Sassuolo e la recente sconfitta per mano della Lazio) e praticamente nessun “Giant Killing” contro le big, eccezion fatta per la vittoria sul Napoli datata 9 novembre, perché poi al Dall’Ara hanno successivamente fatto bottino pieno Juventus, Atalanta e Milan. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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