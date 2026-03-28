Un calciatore lascia la Juventus per unirsi a un altro club, seguendo un compagno di squadra. La sua partenza potrebbe influenzare le mosse sul mercato di una società controllata da un grande gruppo industriale. Un club di Premier League sarebbe interessato a sostituire un attaccante importante con il suo profilo. La situazione coinvolge diversi attori e può avere ripercussioni sulle prossime operazioni di trasferimento.

di Alessio Lento L’addio dell’egiziano ai Reds potrebbe condizionare anche il mercato italiano, in particolare quello della società di Exor. Il futuro di Mohamed Salah al Liverpool è, ormai, segnato, con l’attaccante egiziano che ha deciso di lasciare i Reds a fine stagione. La dirigenza inglese è già al lavoro per individuare un sostituto all’altezza e, tra i nomi sulla lista dei possibili candidati, spunta un calciatore che potrebbe fare il salto dalla Juventus. Si tratta di Francisco Conceicao, l’esterno sinistro portoghese che i bianconeri hanno riscattato dal Porto alla fine della scorsa stagione per una cifra complessiva che ha superato i 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lascia la Juventus per seguire Chiesa: è il preferito del Liverpool per sostituire Salah

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