Chiedono a Martina De Ioannon della scelta di Ciro Solimeno e lei si arrabbia | Non voglio parlarne

Martina De Ioannon si è infastidita e ha risposto di non voler parlare quando un fan le ha chiesto di commentare la decisione di Ciro Solimeno di partecipare a Uomini e Donne. La cantante ha mostrato disapprovazione durante una diretta, rifiutando di discutere della scelta del suo ex compagno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo della sua reazione.

Martina De Ioannon reagisce male quando, nel corso di una live, i fan le chiedono di commentare la scelta di Ciro Solimeno, suo ex compagno, a Uomini e Donne. Ciro ha lasciato il programma insieme a Elisa Leonardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La reazione di Martina Calabrò dopo la scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne

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