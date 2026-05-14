Uomini e Donne caos dopo la scelta di Ciro Solimeno | il gesto di Martina De Ioannon

Dopo la registrazione avvenuta il 12 maggio 2026, la trasmissione Uomini e Donne è al centro di discussioni riguardo alla decisione di Ciro Solimeno. La puntata ha suscitato reazioni tra i partecipanti e gli spettatori, con alcuni momenti di tensione visibili in studio. Tra i vari interventi, si è notato anche un gesto di Martina De Ioannon, che ha attirato l’attenzione di chi segue con interesse le dinamiche del programma. La vicenda ha generato commenti e discussioni sui social e tra gli appassionati.

Uomini e Donne continua a far parlare anche dopo la scelta di Ciro Solimeno, registrata il 12 maggio 2026. Il percorso del tronista, concluso con Elisa Leonardi, è stato accompagnato da tensioni e polemiche che non si sono fermate nemmeno dopo l’epilogo. Nelle ore successive, infatti, l’attenzione si è spostata anche su Martina De Ioannon, protagonista indiretta con un gesto social che ha attirato l’attenzione. Dame e cavalieri lasciano l’ultima registrazione di U&D stagionale: caos e. Un finale segnato dalle tensioni. La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne non è arrivata in un clima disteso. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, nelle ore precedenti alla registrazione il tronista appariva confuso e sotto pressione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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