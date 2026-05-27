Martedì 26 maggio 2026, Ciro Solimeno ha scelto la sua corteggiatrice a Uomini e Donne, mettendo fine al suo percorso nel programma. Dopo la decisione, si è notato un comportamento insolito da parte di una delle dame, che ha mostrato disperazione e ha avuto un gesto considerato strano. La puntata si è conclusa con la presentazione della coppia appena formata, mentre l’altra partecipante ha lasciato lo studio visibilmente sconvolta.

Ieri, martedì 26 maggio 2026, a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Ciro Solimeno, determinando la conclusione del suo percorso nel programma. Dopo la scelta, lui ed Elisa Leonardi hanno rilasciato un’intervista in cui hanno raccontato le loro prime emozioni a caldo, ma non solo. Anche attraverso i social i due hanno già cominciato a mostrare contenuti in cui appaiono insieme, felici e complici. Allo stesso tempo, anche Martina Calabrò ha avuto uno sfogo con lo staff di UeD, durante il quale non ha nascosto tutto il suo dispiacere per come siano andate le cose. Come se non bastasse, poi, a fomentare i gossip post scelta di Ciro Solimeno ci ha pensato anche l’ex del ragazzo, ovvero, Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Post scelta di Ciro Solimeno a UeD: Martina disperata, strano gesto della De Ioannon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciro Solimeno sceglie Martina per il ballo: con Elisa scoppia la tensione

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, caos dopo la scelta di Ciro Solimeno: il gesto di Martina De IoannonDopo la registrazione avvenuta il 12 maggio 2026, la trasmissione Uomini e Donne è al centro di discussioni riguardo alla decisione di Ciro Solimeno.

Maria De Filippi interrompe e rovina la scelta di Ciro Solimeno a UeD VIDEODurante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi come compagna.

Temi più discussi: Uomini e donne, Ciro ed Elisa insieme a Catania: avvistamenti post scelta; Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi: le segnalazioni infinite, l'amarezza di Martina Calabrò e l'amore a gonfie vele fuori da Uomini e...; Come procede la relazione tra Ciro ed Elisa dopo Uomini e Donne? Lei rompe il silenzio; Martina De Ioannon, reazione alla scelta di Ciro ed Elisa dopo Uomini e donne? | I fan notano un dettaglio.

Uomini e Donne, Martina Calabrò in lacrime dopo la mancata scelta da parte di Ciro Solimeno torresette.news/rubriche/socia… #uominiedonne x.com

Ecco le prime parole di Ciro Solimeno dopo la scelta di Elisa a Uomini e Donne: come l'avrà presa Martina?Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa su Canale 5 lo scorso 26 maggio il pubblico da casa ha finalmente assistito all'attesissima scelta di Ciro Solimeno, il protagonista del trono Classico rimast ... cosmopolitan.com

Elisa Leonardi e Ciro Solimeno a nozze dopo la scelta a Uomini e Donne | Primo evento insieme e…A distanza di pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, Elisa Leonardi e Ciro Solimeno partecipano insieme ad un matrimonio. ilsussidiario.net