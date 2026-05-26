Un giovane di 20 anni di Ancona è stato ammonito dal Questore per aver colpito la compagna al volto durante una lite. L'episodio di violenza domestica si è verificato in città. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori comportamenti aggressivi. La donna non ha riportato ferite gravi. La famiglia ha segnalato l’accaduto alle autorità. La polizia ha avviato indagini per accertare i dettagli dell’incidente.

Un provvedimento di ammonimento è stato emesso dal Questore della provincia di Ancona nei confronti di un giovane di 20 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti della propria partner. La misura è stata adottata a seguito di un episodio di violenza domestica che ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e l’assistenza sanitaria per la vittima. L'intervento ad Ancona L'episodio di violenza domestica Le conseguenze dell'ammonimento Strumenti di segnalazione e prevenzione Il ruolo delle Forze dell'Ordine nella prevenzione L’intervento ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore Capocasa ha deciso di intervenire con un ammonimento formale nei confronti del giovane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Colpisce la compagna con un pugno al volto durante una lite ad Ancona, il provvedimento contro un 20enne

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