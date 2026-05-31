Ester Exposito balla con Bad Bunny sotto gli occhi di Mbappé | nel video virale anche Chiara Ferragni

Un video mostra Ester Exposito mentre balla con Bad Bunny, con un'apparente complicità, davanti a testimoni. Tra gli spettatori c'era anche un calciatore noto, mentre nel video si vede anche Chiara Ferragni. La clip è diventata virale sui social media, alimentando speculazioni su un possibile interesse tra gli artisti. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo alla natura del rapporto tra Exposito e Bad Bunny.

Un video che ritrae Ester Exposito ballare con complicità insieme a Bad Bunny ha alimentato le voci di un possibile flirt. Un'ipotesi tuttavia smentita dai fatti: tra i 60mila spettatori nel parterre era infatti presente anche il calciatore del Real Madrid Kylian Mbappé, attuale fidanzato dell'attrice, insieme ad altri vip come Chiara Ferragni e Ana de Armas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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