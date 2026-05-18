Il caregiver familiare | chi si prende cura di chi cura?

In Italia, una figura fondamentale ma poco visibile si occupa quotidianamente di assistere i propri familiari: il caregiver familiare. Questa persona si prende cura di un congiunto che, per motivi di salute o di disabilità, non è in grado di gestire le proprie necessità. La loro presenza si manifesta in vari aspetti della vita quotidiana, spesso senza riconoscimento ufficiale o supporto adeguato. La cura familiare coinvolge molte persone che, tra alti impegni e responsabilità, dedicano tempo ed energie a chi ne ha bisogno.

Al centro del sistema di cura, in Italia, c’è una figura che spesso rimane invisibile, o quasi: il familiare che, ogni giorno, si prende cura di una persona cara che non può badare a se stessa. Può trattarsi del genitore di un figlio con disabilità grave, il figlio di un padre o una madre non. 🔗 Leggi su Today.it

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Chi si prende cura di chi si prende cura

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