Il caregiver familiare | chi si prende cura di chi cura?

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, una figura fondamentale ma poco visibile si occupa quotidianamente di assistere i propri familiari: il caregiver familiare. Questa persona si prende cura di un congiunto che, per motivi di salute o di disabilità, non è in grado di gestire le proprie necessità. La loro presenza si manifesta in vari aspetti della vita quotidiana, spesso senza riconoscimento ufficiale o supporto adeguato. La cura familiare coinvolge molte persone che, tra alti impegni e responsabilità, dedicano tempo ed energie a chi ne ha bisogno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al centro del sistema di cura, in Italia, c’è una figura che spesso rimane invisibile, o quasi: il familiare che, ogni giorno, si prende cura di una persona cara che non può badare a se stessa. Può trattarsi del genitore di un figlio con disabilità grave, il figlio di un padre o una madre non. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Chi si prende cura di chi si prende cura

Video Chi si prende cura di chi si prende cura?

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dalla respirazione all’aromaterapia: un corso per aiutare chi si prende cura di un familiare malato

"Chi cura si ammala più degli altri": il convegno per i 50mila caregiver della ProvinciaCon 600mila caregiver sopra i 50 anni e una proiezione di 230mila anziani non autosufficienti entro i prossimi 18 anni, l’Emilia-Romagna è...

il caregiver familiare chiDisabilità e lavoro, rivoluzione della Cassazione: più diritti per chi assiste un familiareLa Cassazione ha stabilito che anche chi assiste un familiare con disabilità ha diritto alla tutela contro le discriminazioni indirette. ilgiornalelocale.it

Caregiver familiari: chi sono, cosa fanno e qual è la situazione della legge. Un libro per tuttiPromosso da Genitori Tosti in tutti i Posti un saggio-reportage dedicato ai caregiver familiari italiani. Ci spiega a chi è rivolto, di cosa parla e qual è la situazione attuale in Italia una autrice ... disabili.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web