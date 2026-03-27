La guerra in Europa ha portato alla luce l’impegno internazionale per sostenere l’Ucraina, coinvolgendo diversi paesi e istituzioni. L’Europa si presenta come un continente che si riconosce nei valori di libertà, stato di diritto e democrazia, con l’Ucraina che rappresenta una frontiera di questa difesa. La situazione ha portato a una mobilitazione di risorse e di sostegni, evidenziando il ruolo di questa regione nel contesto globale.

L’Europa è la casa delle libertà, dello stato di diritto, della democrazia, di tutti quei valori irrinunciabili che oggi sono rappresentati e difesi in prima linea dall’Ucraina. Il popolo di Kyjiv da più di quattro anni fa da scudo all’Occidente contro l’aggressione della Russia. È per questo che tutto il continente, da Bruxelles a Lisbona, da Roma a Parigi fino a Varsavia non può rinunciare ad aiutare gli ucraini, con ogni mezzo possibile, per tutto il tempo necessario. «L’Europa è la nostra casa, e l’Ucraina difende la nostra libertà, oltre che la sua esistenza dall’invasione russa», ha detto il direttore de Linkiesta Christian Rocca, aprendo l’evento “Europa, Ucraina e libertà di pensiero”, promosso a Milano dalle istituzioni europee. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La guerra in Europa, e l’impegno per l’Ucraina che riguarda tutti noi

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