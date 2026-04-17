A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, la nazionale di calcio dell'Arabia Saudita ha annunciato l'esonero dell'allenatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente e nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo commissario tecnico. La scelta ha colto di sorpresa tifosi e addetti ai lavori, creando incertezza sulla composizione della squadra per la fase finale del torneo.

Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Esposito, in Inter Cagliari è di nuovo Pio contro Seba: dai Baresi agli Inzaghi e Thuram, gli altri fratelli avversari in Serie A Marchisio a sorpresa: «Mi sorprende non vedere Del Piero oggi in società.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arabia Saudita, colpo di scena a ridosso del Mondiale: Renard esonerato! Ecco chi sarà il prossimo ct

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