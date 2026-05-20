Chi sarà il prossimo sindaco di Terni? il sondaggio che mette in subbuglio la politica
Un sondaggio sta facendo discutere tra social, chat e alcuni ambienti politici sulla possibile futura guida della città. La domanda principale è chi potrebbe diventare il prossimo sindaco di Terni. Non sono stati ancora resi noti i dettagli dei risultati o le modalità di raccolta delle risposte. La discussione si concentra sulla possibile evoluzione del panorama politico locale in vista delle prossime elezioni amministrative. Il sondaggio sembra aver attirato l’attenzione di diversi attori coinvolti nel dibattito pubblico.
Lo spettro di un sondaggio si aggira fra chat, canali social e qualche stanza di partito. Il titolo è secco: “Chi sarà il prossimo sindaco di Terni?”. È stato diffuso ieri, 19 maggio, attraverso un comunicato stampa rilanciato alle redazioni – cartacee e online – dei giornali del territorio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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