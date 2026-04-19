Conte | A Napoli c’è chi aiuta e chi distrugge ci facciamo male da soli

Dopo la sconfitta contro la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona, l’allenatore del Napoli ha commentato la prestazione della squadra durante la conferenza stampa. Ha parlato di un equilibrio tra chi aiuta e chi danneggia il club, sottolineando come le azioni di alcuni possano compromettere il lavoro collettivo. La discussione si è concentrata sugli aspetti che hanno inciso sull’esito della partita, senza entrare in dettagli specifici.

Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha analizzato con lucidità una prestazione definita insufficiente nella conferenza stampa allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico non ha cercato alibi per il rendimento della squadra, evidenziando invece la necessità di una reazione immediata. Nel suo intervento, Conte ha però allargato il discorso oltre il campo, soffermandosi sul clima che circonda la squadra. Ha criticato la narrazione mediatica che, a suo dire, travisa spesso le sue parole e contribuisce a creare tensioni inutili, citando come esempio recente un articolo che definiva il Napoli una squadra “vecchia”.🔗 Leggi su Dailynews24.it

CONTE dopo NAPOLI INTER 3-1 Guardate cosa gli dicono i tifosi!

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