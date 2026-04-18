GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora | chi si salva e chi rischia

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi, è stato aperto un nuovo televoto. I telespettatori hanno la possibilità di votare per decidere chi tra i concorrenti si salva e chi rischia l’eliminazione. Le modalità di voto sono state comunicate durante la diretta, e il risultato sarà annunciato nelle prossime puntate. La gestione del televoto rappresenta un elemento centrale nel corso della trasmissione.

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto. Protagoniste della nuova sfida sono tre concorrenti che si sono fatte notare abbastanza in questa edizione. Stiamo parlando di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso. Sono loro, spesso, protagoniste delle dinamiche più accese nella Casa più spiata d’Italia. Insieme ad Antonella Elia, riescono regalare importanti colpi di scena al pubblico di Canale 5. Ora i telespettatori devono decidere chi salvare tra loro. Abbiamo così aperto un nuovo sondaggio per questo televoto. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare? Vota anche tu.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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Grande fratello vip 2026 | ultimo televoto aperto | ecco chi rischia l'eliminazione

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