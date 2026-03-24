Un incidente stradale si è verificato lunedì 23 marzo in via di Tor Cervara, all'altezza di piazza della Cervelletta, causando la morte di un uomo di 53 anni. La vittima è stata identificata come Roberto Sandroni. Le autorità sono intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi e le operazioni di soccorso.

La vittima lavorava in una concessionaria ed era grande tifoso della Roma. Il ricordo: "Ti porterò sempre nel mio cuore" Roberto Sandroni, 53 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 23 marzo in via di Tor Cervara, all'altezza di piazza della Cervelletta. La vittima, secondo una prima ricostruzione, era bordo di una moto Zontes 350 GK. Per cause in corso di accertamento, il centauro ha perso il controllo della due ruote ed è finito contro un palo della luce. Un impatto tremendo: per lui non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale del gruppo IV Tiburtino. I caschi bianchi adesso dovranno delineare l'esatta dinamica di quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Roberto Sandroni, chi era il 53enne morto nell'incidente a Tor Cervara

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