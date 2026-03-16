Chi era Francesco Roncoroni il 30enne comasco morto nell’incidente | Un ragazzo puro di cuore

A Uggiate con Ronago si piange la scomparsa di Francesco Roncoroni, un ragazzo di 30 anni originario di Como deceduto sabato pomeriggio in un incidente avvenuto a Varzo, nelle montagne del Verbano-Cusio-Ossola. La sua morte ha suscitato dolore tra amici e familiari, mentre si cercano di capire i dettagli dell’incidente. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale.

Dolore a Uggiate con Ronago per la morte del giovane. Lavorava nel sociale tra Rsa e centri educativi per minori in difficoltà Dolore e sgomento a Uggiate con Ronago per la morte di Francesco Roncoroni, il trentenne comasco che ha perso la vita sabato pomeriggio nel tragico incidente avvenuto a Varzo, sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola. Il giovane viaggiava su un’auto insieme ad altri ragazzi quando il veicolo è uscito di strada, probabilmente a causa della neve abbondante. Nell’impatto Francesco ha perso la vita, mentre altre persone a bordo sono rimaste ferite. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente nel paese dell’Olgiatese dove il ragazzo era cresciuto e dove la sua famiglia è molto conosciuta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Tutto quello che riguarda Francesco Roncoroni

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