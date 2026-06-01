Dopo essere a lungo sfuggita alle autorità, la 38enne Sevela Cizmic, una delle famose "mamme borseggiatrici", si trova finalmente dietro le sbarre del carcere. La donna era latitante da circa sei anni, ma la sua fortuna si è conclusa lo scorso 28 maggio, quando è stata riconosciuta e arrestata davanti alla scuola dei suoi figli. Di lei sappiamo che si è resa autrice di una lunga serie di borseggi. Così tanti da accumulare una condanna complessiva di quasi dieci anni di carcere. Nata a Roma nel 1988, la donna di origini rom ha cominciato poi a spostarsi, raggiungendo Milano. Nel capoluogo meneghino ha commesso molti dei suoi colpi. Come tante altre mamme borseggiatrici è riuscita a farsi beffa delle leggi restando spesso e volentieri incinta: ben sette figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Sevela Cizmic, la mamma borseggiatrice arrestata che era latitante da sei anni

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