Dua Lipa e Callum Turner sono marito e moglie. La cantante di “Don't start now”, “Levitating”e “New rules” ha sposato l’attore britannico di “Animali fantastici”a Londra con una cerimonia privata che ha sorpreso i fan. Da tempo si parlava di nozze ma i riflettori erano puntati sull’evento che si celebrerà il prossimo weekend in Sicilia. Nessuno si aspettava che la coppia anticipasse i tempi con le nozze civili. Mentre Dua Lipa è pronta a conquistare la scena con il suo prossimo tour mondiale, da settimane Callum Turner è al centro della scena pubblica per la presunta investitura che starebbe per ricevere come prossimo James Bond nel film sequel della celebre saga dedicata all’agente 007. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Callum Turner, il marito di Dua Lipa: il cinema, il calcio e il Chelsea, l’ex fidanzata

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