Chi è arrivato ultimo al Giro d’Italia 2026? Il ricordo della leggendaria maglia nera
L'ultimo classificato al Giro d’Italia 2026 è un ciclista che ha concluso la gara con il tempo più alto. La corsa si è conclusa a Roma, con Jonas Vingegaard che ha vinto la maglia rosa. La classifica finale ha visto il ciclista danese in testa, mentre l'ultimo ha terminato con un ritardo superiore alle ore rispetto al vincitore. La maglia nera, simbolo del peggior piazzamento, è stata assegnata a chi ha concluso in fondo alla classifica generale.
Con la passerella finale di Roma si è chiusa l’edizione 2026 del Giro d’Italia, dominata da un protagonista assoluto: il danese Jonas Vingegaard. Il leader del Team Visma Lease a Bike ha imposto la propria superiorità soprattutto sulle grandi salite della Corsa Rosa, costruendo il successo attraverso una serie di prestazioni decisive negli arrivi più impegnativi del percorso. Da Blockhaus a Corno alle Scale, passando per Pila, Carì e Piancavallo, il due volte vincitore del Tour de France ha lasciato il segno, scavando distacchi che hanno reso la classifica generale una questione senza storia. I numeri fotografano con chiarezza l’entità del suo dominio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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