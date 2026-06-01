Chi è arrivato ultimo al Giro d’Italia 2026? Il ricordo della leggendaria maglia nera

Notizia in breve

L'ultimo classificato al Giro d’Italia 2026 è un ciclista che ha concluso la gara con il tempo più alto. La corsa si è conclusa a Roma, con Jonas Vingegaard che ha vinto la maglia rosa. La classifica finale ha visto il ciclista danese in testa, mentre l'ultimo ha terminato con un ritardo superiore alle ore rispetto al vincitore. La maglia nera, simbolo del peggior piazzamento, è stata assegnata a chi ha concluso in fondo alla classifica generale.