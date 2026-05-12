Giro d’Italia 2026 | Narvaez vince la tappa Ciccone nuova maglia rosa Giornata nera per Silva

Durante la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza, Jhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha conquistato la vittoria. In questa frazione, Ciccone ha indossato la nuova maglia rosa, mentre Silva ha avuto una giornata difficile. La corsa si è svolta in Calabria, con numerosi tifosi presenti lungo il percorso.

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