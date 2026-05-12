Giro d’Italia 2026 | Narvaez vince la tappa Ciccone nuova maglia rosa Giornata nera per Silva
Durante la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza, Jhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha conquistato la vittoria. In questa frazione, Ciccone ha indossato la nuova maglia rosa, mentre Silva ha avuto una giornata difficile. La corsa si è svolta in Calabria, con numerosi tifosi presenti lungo il percorso.
COSENZA – Festa in Calabria, soprattutto a Cosenza, dove Jhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza. Il corridore ecuadoriano ha preceduto sul traguardo Orluis Aular della Movistar e Giulio Ciccone della Lidl-Trek. Giornata nera per la maglia Rosa Guillermo Thomas Silva che è andato in crisi sul Gpm di giornata di Cozzo Tunno e ha accumulato un ritardo di circa 10 minuti. Distacco per cui perderà sia la maglia rosa, sia la maglia bianca Conad. Giulio Ciccone è la nuova maglia Rosa del Giro d’Italia 2026. Il corridore della Lidl-Trek, arrivato secondo nella tappa di Cosenza, sfila il simbolo del primato all’uruguaiano Guillermo Thomas Silva che oggi è andato in crisi, accumulando un ritardo di circa 10 minuti.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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