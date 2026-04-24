La Rai ha smentito le notizie pubblicate dal quotidiano riguardo a pagamenti negati all'inviato di Report, Giorgio Mottola, dopo un servizio su figure politiche. L'azienda ha specificato che si sono svolti accertamenti esclusivamente riguardo alle clausole contrattuali e ha escluso qualsiasi tentativo di ritorsione nei confronti del giornalista. La vicenda riguarda quindi questioni legate ai pagamenti e alle condizioni contrattuali del collaboratore.

Si accede ulteriormente lo scontro tra la Rai e la redazione di Report a seguito di un’inchiesta giornalistica che ha coinvolto direttamente la Premier Giorgia Meloni. Al centro della contesa c’è la posizione di Giorgio Mottola, inviato del programma di Sigfrido Ranucci, autore del servizio sui presunti legami tra esponenti di Fratelli d’Italia e il clan Senese, trasmesso domenica 12 aprile 2026. Il caso Mottola e la smentita della Rai Il caso è esploso dopo un articolo de Il Fatto Quotidiano del 24 aprile, secondo cui l’azienda avrebbe bloccato il compenso al giornalista freelance come ritorsione per aver anticipato i contenuti dell’inchiesta (in particolare il selfie tra Meloni e Gioacchino Amico) proprio sul quotidiano di Marco Travaglio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rai smentisce il Fatto sui pagamenti negati a Giorgio Mottola di Report dopo il servizio su Meloni e Amico

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Giorgio Mottola è uno dei giornalisti più bravi e scomodi di questo Paese. È quello che ha firmato "La mafia a tre teste", l'inchiesta di Report sui presunti rapporti tra il clan Senese e Fratelli d'Italia. E adesso si scopre una cosa che da sola racconta in che Paese - facebook.com facebook

Giorgio Mottola di @reportrai3 fa un'inchiesta sui presunti rapporti tra il clan Senese e alcuni esponenti di FdI - vive le bisteccherie! - e la Rai con una scusa non gli paga il servizio. A Telemeloni l'editoria funziona così: va bene tutto, ma non il giornalismo x.com