Una giornata dedicata ai giovani di La Crisalide, che si è svolta all'insegna dell'inclusione e dell'affetto. L’evento ha visto la partecipazione di circa 50 ragazzi, coinvolti in attività ricreative e sportive. Sono stati presenti operatori e volontari, che hanno facilitato momenti di socializzazione e intrattenimento. La manifestazione si è svolta in un parco pubblico, con spazi dedicati a giochi e musica dal vivo.

Una giornata magica, all’insegna dell’inclusione e dell’amore: questo è il ritratto della straordinaria festa dedicata ai ragazzi e alle famiglie dell’Associazione ’La Crisalide’, avvenuta la scorsa domenica presso la splendida cornice de ’La Piccola’, grazie all’impegno, al cuore e all’organizzazione di Daniele Zampaloni e del suo staff targato ’Polpette e Pampero’. L’evento a Porto Sant’Elpidio è stato un’esplosione di gioia e condivisione. Per i più piccoli sono stati creati momenti speciali dedicati ai colori, con il tanto apprezzato servizio ’truccabimbi’; mentre la musica e il pieno coinvolgimento sono stati i veri motori del pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Che festa per i ragazzi de La Crisalide

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