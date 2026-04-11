Il questore ha partecipato a una celebrazione presso un istituto scolastico per commemorare il 174° anniversario della Polizia di Stato. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di promuovere valori di legalità tra i giovani, sottolineando come la scuola rappresenti il luogo in cui si inizia a costruire una coscienza civile solida. La festa ha coinvolto studenti e insegnanti in un momento dedicato alla memoria e all’educazione civica.

Riconoscere il valore educativo, ma anche sociale, di un istituto scolastico e così portare, all’interno del Savoia-Benincasa, il 174esimo anniversario della Polizia di Stato. Perché il rapporto tra la stessa Polizia e la scuola rappresenta "l’evoluzione contemporanea del concetto di ‘sicurezza’: non più intesa solo come repressione o controllo, ma come prossimità educativa". E perché "la scuola è l’architrave della società, una finestra sul futuro, ogni aula un presente di un domani da costruire". Espressioni, alte, pronunciate dal questore di Ancona Cesare Capocasa, con le quali si è rivolto a tanti studenti e autorità intervenuti alla celebrazione solenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’emozione del questore: "Festa della polizia a scuola, è qui che inizia la legalità. Ragazzi, vincete questa sfida"

Il questore Calvino alla festa della polizia: "La mafia non è sconfitta, si mimetizza dietro legalità ingannevole""A fronte delle pur molteplici operazioni delle forze di polizia, coordinate dall’autorità giudiziaria, la mafia non è sconfitta, ma continua in modo...

Piantedosi alla festa della polizia: «La minaccia eversiva è reale. Inaccettabile che la difesa della legalità diventi marchio per agenti»«Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare...

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La festa provinciale della polizia . Dallo stalking alle violenze in casa. Più di un caso ogni settimanaUna sala che parla di storia, quella della ex chiesa di San Domenico, e una divisa che quella storia la attraversa ogni giorno. È qui, nel cuore della città della Fortuna, che la Questura di Pesaro e ... ilrestodelcarlino.it

Festa e bilanci della Polizia. Più controlli in provincia. Crescono reati e arresti. Il questore Mazza ai salutiVarese, la cerimonia alle Ville Ponti alla presenza delle autorità locali. In aumento nel 2025 anche il numero dei minori coinvolti in attività criminali. ilgiorno.it

Calenda alla Festa della Polizia si ritrova vicino a Conte, la foto è un meme x.com

Il 12 aprile è la festa della Divina Misericordia. Nella puntata dei fatti per il cielo, ripercorreremo la storia delle apparizioni di Gesù a Santa Faustina Kowalska e il messaggio della Divina Misericordia. Ospite di Don Francesco Cristofaro sarà Don Andrea Verde - facebook.com facebook