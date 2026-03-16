In Prefettura a Salerno è stato firmato un protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, i Carabinieri e la Questura. L’accordo mira a rafforzare le azioni contro la violenza di genere, con l’obiettivo di coordinare interventi e strategie tra le istituzioni coinvolte. La firma segna un passo importante per la collaborazione tra le forze dell’ordine e le associazioni impegnate in questo settore.

, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genere. Salerno – Si è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide in Rete APS, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Salerno, un accordo siglato alla presenza del Colonnello Filippo Melchiorre e del Questore Giancarlo Conticchio che sancisce l’avvio di una collaborazione strutturata e permanente volta alla prevenzione, al contrasto e alla gestione integrata dei casi di violenza di genere, con particolare attenzione alla tutela di donne e minori. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”

Articoli correlati

Salerno, firmato protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genereTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide...

Firmato il Protocollo d’Intesa tra Prefettura e ABI/OSSIFFirmata l’intesa tra il Prefetto Francesco Esposito e il coordinatore OSSIF Marco Iaconis: due anni di misure su prevenzione, scambio informativo e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Firmato in Prefettura a Salerno il...

Temi più discussi: Catanzaro, firmato in prefettura il protocollo con ABI per potenziare le misure a difesa di banche e clienti; Buccinasco rafforza la rete della legalità: firmato il protocollo con la Prefettura di Milano; 'Controllo di Vicinato': firmato il Protocollo d’intesa tra Prefettura di Imperia e Comprensorio Intemelio. Auspichiamo di estenderlo anche in altri comuni; Protocollo antimafia nel Sud Milano: Prefettura e quattro Comuni uniscono le forze per combattere infiltrazioni mafiose.

Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra La Crisalide In ReteSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide in Rete APS, il Comando ... napolivillage.com

Sicurezza sportelli Bancomat, firmato protocollo in Prefettura a Catanzaro ecco cosa prevedeLa sigla alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro. Gli istituti di credito che hanno aderito ... catanzaroinforma.it

VIA.MA.R.E., FIRMATO IL PATTO TRA Regione Liguria E Comune della Spezia Un progetto Interreg Italia-Francia per ampliare le opportunità occupazionali e creare un sistema integrato di servizi per il lavoro. - facebook.com facebook

Ricerca, #formazione e sviluppo di #competenze multidisciplinari avanzate: firmato un Accordo Quadro tra @SM_Difesa e UCBM. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e il Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Prof x.com