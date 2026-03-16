Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra La Crisalide In Rete

Da 2anews.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Prefettura a Salerno è stato firmato un protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, i Carabinieri e la Questura. L’accordo mira a rafforzare le azioni contro la violenza di genere, con l’obiettivo di coordinare interventi e strategie tra le istituzioni coinvolte. La firma segna un passo importante per la collaborazione tra le forze dell’ordine e le associazioni impegnate in questo settore.

, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genere. Salerno – Si è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide in Rete APS, il Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Salerno, un accordo siglato alla presenza del Colonnello Filippo Melchiorre e del Questore Giancarlo Conticchio che sancisce l’avvio di una collaborazione strutturata e permanente volta alla prevenzione, al contrasto e alla gestione integrata dei casi di violenza di genere, con particolare attenzione alla tutela di donne e minori. 🔗 Leggi su 2anews.it

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