Cos' è l' hantavirus ecco come si trasmette e quali sono i sintomi da non ignorare

L’hantavirus è una famiglia di virus che si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti. Sebbene sia un'infezione rara, può causare problemi ai polmoni o ai reni, richiedendo interventi medici immediati. La trasmissione avviene generalmente tramite il contatto con escrementi, urine o saliva di roditori infetti, e i sintomi più comuni includono febbre, mal di testa e dolori muscolari.

L’ hantavirus è una famiglia di virus trasmessi all’uomo soprattutto dai roditori infetti. Si tratta di un’infezione rara, ma potenzialmente seria, perché in alcuni casi può colpire i polmoni o i reni e richiedere cure ospedaliere tempestive.L’attenzione su questa malattia nasce dal fatto che i primi disturbi possono sembrare simili a quelli di una comune sindrome influenzale: febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea o disturbi addominali. In alcune persone, però, il quadro può peggiorare rapidamente con tosse, respiro affannoso o segni di sofferenza renale. Che cos’è l’hantavirus Gli hantavirus circolano in varie specie di roditori in diverse aree del mondo.🔗 Leggi su Feedpress.me

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