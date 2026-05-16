Che cos’è il morbo di Crohn? Sintomi cause e come si cura la malattia che colpisce l’intestino e il colon

Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria che interessa principalmente l'intestino e il colon. I sintomi più comuni includono dolori addominali, diarrea e perdita di peso. Le cause della malattia non sono ancora del tutto chiare, ma si ritiene che siano coinvolti fattori genetici e ambientali. Recentemente, è stato eseguito un intervento chirurgico complesso che ha portato all'asportazione del colon e del retto di una giovane paziente affetta da questa condizione.

Reggio Emilia, 16 maggio 2026 – Un intervento di alta complessità ha permesso l’asportazione del colon e del retto a una ragazza affetta dal morbo di Crohn. La giovane paziente è stata operata grazie a una tecnica innovativa all’ospedale Santa Maria Nuova dell’ospedale di Reggio Emilia che ha visto l’utilizzo di un robot speciale, il sistema Vinci Xi, una tecnica innovativa che ha aiutato l’equipe della chirurgia generale e d’urgenza diretta dal dottor Stefano Bonilauri. Ma che cos’è il morbo o malattia di Crohn? E perché interessa il colon e il retto? Quali sono i sintomi e le cause? Che cos’è il morbo di Crohn?. Il morbo di Crohn è “una malattia infiammatoria cronica dell’intestino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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