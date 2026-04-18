Charli XCX ha annunciato che il suo prossimo album sarà in stile rock, abbandonando il genere dance. La cantante ha dichiarato che, secondo lei, la dance floor non è più attiva, motivo per cui ha deciso di sperimentare con un sound diverso. L'intervista è stata pubblicata da British Vogue, senza ulteriori dettagli su date o collaborazioni.

«Penso che la dance floor sia morta. Quindi ora facciamo musica rock». A dirlo è la stessa Charli XCX, intervistata da British Vogue. Chiusa la parentesi Wuthering Heights, la cantautrice inglese, all’anagrafe Charlotte Emma Aitchison, sarebbe al lavoro per terminare il successore dell’album Brat, pubblicato nel 2024. La popstar ha dichiarato di voler andare a Parigi in cerca d’ispirazione per un LP che avrà delle sonorità decisamente più rockeggianti rispetto ai precedenti. «Sapevamo che sarebbe stato un periodo molto frenetico e stimolante e ci piace creare in quel tipo di atmosfera», ha raccontato. «Penso che la dance floor sia morta, quindi ora stiamo facendo musica rock.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio Brat Summer, il nuovo album di Charli XCX sarà rock

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