Chardonnay Isole e Olena il lato bianco del Chianti Classico
Una cantina del Chianti Classico ha annunciato di aver prodotto uno Chardonnay dal 1987, ottenuto innestando cloni francesi di questo vitigno su varietà bianche già presenti nelle vigne. La produzione è destinata principalmente all’estate, ma disponibile anche in altri periodi. La cantina è nota per il suo ruolo di riferimento nel settore del Chianti Classico.
Cantina di riferimento del Chianti Classico, Isole e Olena propone anche – per l’estate ma non soltanto – un superbo Chardonnay prodotto dal 1987 dopo l’innesto di cloni francesi selezionati di questo vitigno sulle varietà bianche già presenti nelle vigne aziendali. Si tratta di vigne che – circondate da boschi - si estendono per sei ettari sul lato nord-ovest della tenuta a un’altitudine tra i 350 e i 400 metri sul livello del mare e su un terreno misto di marne, galestro e calcare. Il vino fermenta in piccole botti, delle quali solo meno di un terzo nuove, per non marcare troppo il prodotto, e maturate con un affinamento prolungato sulle fecce fini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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