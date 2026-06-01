Una cantina del Chianti Classico ha annunciato di aver prodotto uno Chardonnay dal 1987, ottenuto innestando cloni francesi di questo vitigno su varietà bianche già presenti nelle vigne. La produzione è destinata principalmente all’estate, ma disponibile anche in altri periodi. La cantina è nota per il suo ruolo di riferimento nel settore del Chianti Classico.

Cantina di riferimento del Chianti Classico, Isole e Olena propone anche – per l’estate ma non soltanto – un superbo Chardonnay prodotto dal 1987 dopo l’innesto di cloni francesi selezionati di questo vitigno sulle varietà bianche già presenti nelle vigne aziendali. Si tratta di vigne che – circondate da boschi - si estendono per sei ettari sul lato nord-ovest della tenuta a un’altitudine tra i 350 e i 400 metri sul livello del mare e su un terreno misto di marne, galestro e calcare. Il vino fermenta in piccole botti, delle quali solo meno di un terzo nuove, per non marcare troppo il prodotto, e maturate con un affinamento prolungato sulle fecce fini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chardonnay Isole e Olena, il lato “bianco” del Chianti Classico

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