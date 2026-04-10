Gallo Nero Chianti Classico dove il vino è cultura

Il Chianti Classico è riconosciuto come una delle denominazioni più emblematiche del settore vinicolo italiano, con una storia che risale a secoli fa. La regione si distingue per le sue vigne e le tradizioni di produzione che si sono tramandate nel tempo. La denominazione è soggetta a regolamentazioni rigorose per tutelare la qualità e l’autenticità del prodotto. Le vigne si estendono su terreni collinari, con un clima che favorisce la maturazione delle uve.

Chianti Classico is culture, il Chianti Classico è cultura. Claim-messaggio impegnativo e di ampio respiro, accompagnato dalla silhouette di un gallo-mosaico: ecco l’immagine della nuova campagna di comunicazione con cui il Consorzio del Chianti Classico si presenta a questa edizione 2026 di Vinitaly, in uno stand – Padiglione 9, la "casa" della Toscana vinicola, postazioni d 2-3-4 – che vede anche la presenza di 24 aziende con uno spazio autonomo, e che proporrà in degustazione con servizio di sommelier a operatori, stampa e appassionati l’assaggio di 176 etichette di cui 79 di annata, 58 di Riserva e 39 di Gran selezione con vini che vanno dalla vendemmia più giovane, la 2024, fino al decennale della 2016. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gallo Nero . Chianti Classico, dove il vino è cultura Vino, la campagna Chianti Classico Gallo Nero sposa la culturaFirenze, 7 aprile 2026 - La nuova campagna di comunicazione del vino Gallo Nero sposa la cultura e si presenterà allo stand di Vinitaly (12-15... Chianti Walk & Taste. Sport e degustazioni nel territorio del Chianti ClassicoDalle visite ai castelli che ospitano alcune delle cantine eccellenti, alla Chianti Walk & Taste, dal 19 al 22 marzo l’appuntamento è nel cuore del... Temi più discussi: Il Chianti Classico punta su Vinitaly: il Gallo Nero si presenta a Verona tra degustazioni e seminari; Vino, campagna Chianti Classico Gallo Nero sposa la cultura; Chianti Classico a Vinitaly: il Gallo Nero porta 176 vini e la cultura nel bicchiere; Gallo Nero . Chianti Classico, dove il vino è cultura. Il Chianti Classico punta su Vinitaly: il Gallo Nero si presenta a Verona tra degustazioni e seminariIl Consorzio del Gallo Nero partecipa alla fiera veronese con un’ampia selezione di etichette in degustazione e un variegato programma nel suo stand nel Padiglione 9 ... intoscana.it Vino, la campagna Chianti Classico Gallo Nero sposa la culturaA Vinitaly con oltre 200 etichette e molti eventi con le aziende socie ... msn.com Dopo il record della Chianti Classico Collection 2026 con la presenza di 223 aziende del Gallo Nero, anche lo stand consortile a Vinitaly è ampiamente rappresentativo... - facebook.com facebook