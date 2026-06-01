Chamekh Firas annegato a 19 anni nel lago d' Iseo | la nuova vita in Italia i sogni infranti Per Pisogne è un giorno di grande tristezza

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è morto annegato nel lago d'Iseo. La vittima, tunisino, era in Italia da alcuni mesi come richiedente asilo e viveva in una comunità a Darfo Boario Terme. Il corpo è stato recuperato nelle acque del lago, dove si trovava per un bagno. La comunità di Pisogne si è riunita per un momento di lutto, dopo la notizia della tragedia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pisogne (Brescia), 1 giugno 2026 –  Pisogne piange Chamekh Firas: il 19enne di nazionalità tunisina da qualche tempo in Italia come richiedente asilo politico, alloggiato in una comunità di Darfo Boario Terme. Il giovane era a fare il bagno sul lungolago di Pisogne con amici. La domenica era calda, assolata. E lui, come molti, desiderava rinfrescarsi. Non si sa cosa sia esattamente successo. Ma Chamekh si è inabissato senza più riemergere. Le fredde acque del lago gli hanno dato l’ultimo abbraccio. A recuperarlo è stato Ivan Bendotti: dj, producer e imprenditore del posto: conosciutissimo non solo per il suo lavoro ma per il suo altruismo.  Sogni infranti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

chamekh firas annegato a 19 anni nel lago d iseo la nuova vita in italia i sogni infranti per pisogne 232 un giorno di grande tristezza
© Ilgiorno.it - Chamekh Firas annegato a 19 anni nel lago d'Iseo: la nuova vita in Italia, i sogni infranti. “Per Pisogne è un giorno di grande tristezza”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Si tuffa nel lago d'Iseo a Pisogne e non riemerge, Chamekh Firas morto a 19 anni davanti agli amiciUn giovane di 19 anni è morto nel lago d'Iseo a Pisogne dopo essersi tuffato con gli amici.

Leggi anche: Si tuffa e non riemerge: 19enne morto annegato nel lago d’Iseo

Temi più discussi: Si tuffa dal pontile e muore annegato sotto gli occhi degli amici - BresciaToday; Muore a 19 anni nel lago, Chamekh Firas era in attesa di asilo politico; Si tuffa nel lago d'Iseo a Pisogne e non riemerge, Chamekh Firas morto a 19 anni davanti agli amici; Si tuffa e non riemerge: 19enne morto annegato nel lago d’Iseo.

chamekh firas chamekh firas annegato aChamekh Firas annegato a 19 anni nel lago d'Iseo: la nuova vita in Italia, i sogni infranti. Per Pisogne è un giorno di grande tristezzaPisogne (Brescia), 1 giugno 2026 – Pisogne piange Chamekh Firas: il 19enne di nazionalità tunisina da qualche tempo in Italia come richiedente asilo politico, alloggiato in una comunità di Darfo ... ilgiorno.it

chamekh firas chamekh firas annegato aSi tuffa nel lago d'Iseo a Pisogne e non riemerge, Chamekh Firas morto a 19 anni davanti agli amiciPisogne, 19enne muore nel lago d’Iseo dopo un tuffo con gli amici. Inutili i soccorsi per Chamekh Firas, prima vittima della stagione ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web