Un giovane di 19 anni è morto annegato nel lago d'Iseo. La vittima, tunisino, era in Italia da alcuni mesi come richiedente asilo e viveva in una comunità a Darfo Boario Terme. Il corpo è stato recuperato nelle acque del lago, dove si trovava per un bagno. La comunità di Pisogne si è riunita per un momento di lutto, dopo la notizia della tragedia.

Pisogne (Brescia), 1 giugno 2026 – Pisogne piange Chamekh Firas: il 19enne di nazionalità tunisina da qualche tempo in Italia come richiedente asilo politico, alloggiato in una comunità di Darfo Boario Terme. Il giovane era a fare il bagno sul lungolago di Pisogne con amici. La domenica era calda, assolata. E lui, come molti, desiderava rinfrescarsi. Non si sa cosa sia esattamente successo. Ma Chamekh si è inabissato senza più riemergere. Le fredde acque del lago gli hanno dato l’ultimo abbraccio. A recuperarlo è stato Ivan Bendotti: dj, producer e imprenditore del posto: conosciutissimo non solo per il suo lavoro ma per il suo altruismo. Sogni infranti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Chamekh Firas annegato a 19 anni nel lago d'Iseo: la nuova vita in Italia, i sogni infranti. “Per Pisogne è un giorno di grande tristezza”

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