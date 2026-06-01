Cgil Emilia-Romagna lancia l' allarme caldo | Serve urgentemente un' ordinanza per sospendere il lavoro all' aperto Inaccettabile attendere ancora

La Cgil Emilia-Romagna chiede alla regione di emanare un’ordinanza per sospendere il lavoro all’aperto, considerando il rischio legato alle alte temperature. La richiesta riguarda anche il 2026 e mira a proteggere i lavoratori impegnati in attività esposte al sole. La richiesta si basa sulla necessità di intervenire senza ulteriori ritardi, considerando le condizioni climatiche. La richiesta coinvolge territori e categorie di lavoratori che operano all’aperto.

Cgil Emilia-Romagna “si unisce alla voce dei territori e delle categorie nel richiedere alla Regione Emilia-Romagna di emanare urgentemente un'ordinanza regionale anche per il 2026 per tutelare e difendere i lavoratori e le lavoratrici impegnati in attività che prevedono l’esposizione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Il primitivo sistema di allarme a candela

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