La Cgil ha chiesto alla Regione di emettere un’ordinanza che regoli le misure contro il caldo nei luoghi di lavoro, chiedendo che questa possa essere aggiornata e non limitata alle emergenze temporanee. La richiesta nasce dalla necessità di affrontare le alte temperature in modo continuo e non solo in situazioni di crisi. La proposta mira a garantire una regolamentazione più stabile e flessibile per la tutela dei lavoratori durante tutta la stagione calda.

IL CASO. La richiesta della Cgil alla Regione: deve essere aggiornabile, non legata sempre alle contingenze. Cisl e Uil: questione di salvaguardia. E Ance: necessarie misure di prevenzione. Persino Jannik Sinner, uno dei «lavoratori» più pagati d’Italia e atleta di livello d’assoluto, giovedì s’è dovuto arrendere agli effetti del caldo. Se si pensa alle condizioni di chi opera nei cantieri, abbarbicato sui ponteggi o stendendo l’asfalto sotto un sole che cuoce, è facile comprendere quanto sia pesante e pericoloso l’impatto delle alte temperature. Il focus principale è quello dell’edilizia, ma anche agricoltura e alcuni settori più di... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Troppo caldo sui luoghi di lavoro. Serve un’ordinanza oltre l’emergenza»

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