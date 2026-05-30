Troppo caldo sui luoghi di lavoro Serve un’ordinanza oltre l’emergenza
La Cgil ha chiesto alla Regione di emettere un’ordinanza che regoli le misure contro il caldo nei luoghi di lavoro, chiedendo che questa possa essere aggiornata e non limitata alle emergenze temporanee. La richiesta nasce dalla necessità di affrontare le alte temperature in modo continuo e non solo in situazioni di crisi. La proposta mira a garantire una regolamentazione più stabile e flessibile per la tutela dei lavoratori durante tutta la stagione calda.
IL CASO. La richiesta della Cgil alla Regione: deve essere aggiornabile, non legata sempre alle contingenze. Cisl e Uil: questione di salvaguardia. E Ance: necessarie misure di prevenzione. Persino Jannik Sinner, uno dei «lavoratori» più pagati d’Italia e atleta di livello d’assoluto, giovedì s’è dovuto arrendere agli effetti del caldo. Se si pensa alle condizioni di chi opera nei cantieri, abbarbicato sui ponteggi o stendendo l’asfalto sotto un sole che cuoce, è facile comprendere quanto sia pesante e pericoloso l’impatto delle alte temperature. Il focus principale è quello dell’edilizia, ma anche agricoltura e alcuni settori più di... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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