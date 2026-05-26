I sindacati chiedono l’implementazione immediata di un’ordinanza anti caldo, mentre la Regione Emilia-Romagna annuncia che sarà pronta entro la prossima settimana. In questi giorni si registra la prima ondata di calore del 2026, con temperature che superano i 35 gradi nei principali centri urbani. La situazione ha portato a richieste di interventi rapidi per tutelare la salute pubblica e limitare gli effetti delle alte temperature sulla popolazione.

Bologna, 26 maggio 2025 – L’estate quest’anno è iniziata a maggio. In questi giorni è arrivata la prima ondata di calore del 2026, con picchi sopra i 35 gradi anche nei grandi centri urbani cittadini. In particolare, a patire questa afa, sono i lavoratori in cantiere. Per questo, sulla falsariga di quanto fatto lo scorso anno (nel mese di luglio, in quel caso), i sindacati chiedono l’applicazione dell’ordinanza anti-caldo, che prevede lo stop al lavoro in condizioni di calore estremo. E la Regione promette di presentare i contenuti della nuova norma già la prossima settimana. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteo35-gradi-quanto-dura-caldo-emilia-romagna-3b5965f2 Cos’è l’ordinanza anti-caldo?. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza anti caldo, i sindacati la vogliono subito. La Regione Emilia-Romagna: “Pronta la settimana prossima”

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