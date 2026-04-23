Il servizio Quinto BancoPosta, offerto da Poste Italiane, permette a dipendenti e pensionati di accendere un finanziamento tramite cessione del quinto. La soluzione è rivolta a coloro che vivono in Italia e dispongono di un reddito da lavoro certificato. La procedura si basa sulla trattenuta automatica di una quota dello stipendio o della pensione, senza necessità di garanzie aggiuntive.

Il Quinto BancoPosta è un finanziamento basato sulla cessione del quinto, proposto da Poste Italiane e rivolto a chi risiede in Italia e ha un reddito da lavoro dimostrabile. Può essere richiesto da dipendenti pubblici e privati nonché dai pensionati. L’obiettivo di tale prodotto è offrire una rata sostenibile e gestibile in modo semplice nel tempo. Il rimborso avviene infatti direttamente alla fonte mediante trattenuta sulla pensione o stipendio senza la necessità di effettuare pagamenti manuali. Cos’è la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è un finanziamento che prevede il rimborso automatico tramite trattenuta diretta sulla busta paga o sulla pensione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cessione del quinto con le Poste per dipendenti e pensionati: il servizio Quinto BancoPosta

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