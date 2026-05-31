Cesc Fábregas chiarisce il suo futuro e quello di Nico Paz nell’estasi del Como… con il Madrid a caccia di preda

Cesc Fábregas ha annunciato che continuerà a giocare con il Como anche nella prossima stagione. Il centrocampista ha confermato che Nico Paz resterà in squadra e che entrambi sono felici di proseguire insieme. La notizia arriva mentre il Real Madrid si mostra interessato a Paz, che potrebbe essere ceduto. Fábregas ha detto di essere entusiasta di questa decisione e di voler aiutare la squadra a raggiungere obiettivi importanti.

2026-05-26 09:22:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Cesc Fabregas ricercato allenatore spagnolo che ha Qualificazione al Como per la Champions League Nell’ultima giornata di Serie A ha parlato del suo futuro dopo il suo campagna storica nel Calcio. “Il futuro? Abbiamo avuto un lungo incontro con il presidente e il direttore. Abbiamo consolidato l’idea, la visione è già fissata sulla prossima stagione “Il futuro? Abbiamo avuto un lungo incontro alle 14 con il presidente e il direttore. Abbiamo consolidato l’idea, la visione è già fissata per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Fábregas blocca tutto con scelta sorprendente

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