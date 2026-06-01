Cervia ospita il Volleyball World Beach Pro Tour | nel maschile vincono gli italiani Viscovich e Borraccino

Da ravennatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cervia si è concluso il primo dei quattro eventi italiani del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, categoria Futures. La competizione si è svolta al Fantini Club e ha visto la vittoria degli italiani Viscovich e Borraccino nel torneo maschile. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da vari paesi, con gare che si sono concluse ieri.

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Ieri, al Fantini Club di Cervia, si è concluso il primo dei quattro appuntamenti italiani del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, categoria Futures. Quattro giorni di gare, circa 200 atleti da oltre 30 nazioni e una finale maschile tutta azzurra hanno chiuso la tappa che ha confermato Cervia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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