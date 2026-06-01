Cervia ospita il Volleyball World Beach Pro Tour | nel maschile vincono gli italiani Viscovich e Borraccino
A Cervia si è concluso il primo dei quattro eventi italiani del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, categoria Futures. La competizione si è svolta al Fantini Club e ha visto la vittoria degli italiani Viscovich e Borraccino nel torneo maschile. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da vari paesi, con gare che si sono concluse ieri.
Ieri, al Fantini Club di Cervia, si è concluso il primo dei quattro appuntamenti italiani del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, categoria Futures. Quattro giorni di gare, circa 200 atleti da oltre 30 nazioni e una finale maschile tutta azzurra hanno chiuso la tappa che ha confermato Cervia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Semi Finals - Beach Pro Tour 2026 | Rarotonga (Cook Islands) | Beach Volleyball
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Beach volley, trionfo azzurro a Cervia: prima volta di Viscovich/Borraccino nel Future del Fantini ClubUna coppia italiana di beach volley ha vinto il torneo Future al Fantini Club di Cervia, segnando la prima partecipazione nel circuito internazionale.
Si parla di: Al Fantini Club di Cervia è iniziato il Volleyball World Beach Pro Tour 2026; Il grande beach volley internazionale sbarca sulla sabbia del Fantini Club di Cervia!.