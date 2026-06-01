Cervia ospita il Volleyball World Beach Pro Tour | nel maschile vincono gli italiani Viscovich e Borraccino

Notizia in breve

A Cervia si è concluso il primo dei quattro eventi italiani del Volleyball World Beach Pro Tour 2026, categoria Futures. La competizione si è svolta al Fantini Club e ha visto la vittoria degli italiani Viscovich e Borraccino nel torneo maschile. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da vari paesi, con gare che si sono concluse ieri.