In una tenuta nelle campagne di Cerignola, le forze dell'ordine hanno scoperto un bunker sotterraneo nascosto sotto un pollaio. Un ascensore segreto collegava il pollaio a questa stanza nascosta, che conteneva circa 65 chili di marijuana. Cinque persone sono state arrestate durante l’operazione, che ha portato al sequestro della droga e alla scoperta del bunker hi-tech.

È di cinque persone arrestate e sessantacinque chili di marijuana sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia nelle campagne di Cerignola. Un sofisticato bunker sotterraneo, nascosto sotto un pollaio e dotato di sistemi tecnologici avanzati, è stato scoperto e smantellato dagli investigatori. Gli arrestati sono accusati di produzione di sostanze stupefacenti in concorso, con l’aggravante dell’ingente quantità. Operazione congiunta delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Barletta Andria Trani e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco) di Bari, con il supporto del Reparto prevenzione crimine e delle unità cinofile del capoluogo pugliese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cerignola, l'ascensore segreto nel pollaio porta al bunker hi-tech della marijuana: 5 arrestati

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