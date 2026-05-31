Foggia nel bunker segreto una piantagione di marijuana | 5 arresti
In un bunker nascosto sono state trovate oltre 1.000 piante di marijuana coltivate in ambienti controllati. Sono stati arrestati cinque persone, ritenute responsabili della gestione della piantagione. La struttura, dotata di sistemi di irrigazione e illuminazione, era attiva da diversi mesi. La scoperta è avvenuta durante un'operazione delle forze dell'ordine. Gli arresti sono stati eseguiti sul posto. La piantagione è stata sequestrata insieme a tutto il materiale utilizzato per la coltivazione.
(Adnkronos) – Un 'bunker' segreto, destinato alla coltivazione indoor di marijuana e dotato di un sistema elettronico sofisticato sistemato in un pollaio, è stato scoperto e sequestrato nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia, da agenti della Polizia di Stato di Barletta-Andria-Trani che hanno arrestato cinque persone in flagranza di reato. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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