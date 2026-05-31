Foggia nel bunker segreto una piantagione di marijuana | 5 arresti

Notizia in breve

In un bunker nascosto sono state trovate oltre 1.000 piante di marijuana coltivate in ambienti controllati. Sono stati arrestati cinque persone, ritenute responsabili della gestione della piantagione. La struttura, dotata di sistemi di irrigazione e illuminazione, era attiva da diversi mesi. La scoperta è avvenuta durante un'operazione delle forze dell'ordine. Gli arresti sono stati eseguiti sul posto. La piantagione è stata sequestrata insieme a tutto il materiale utilizzato per la coltivazione.