Cerca di svaligiare un appartamento e cade nel vuoto | ladro finisce in ospedale

Un uomo sospettato di aver tentato di svaligiare un appartamento al secondo piano di un edificio è caduto da circa dieci metri di altezza. La caduta si è verificata durante il tentativo di entrare nell'abitazione. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri coinvolti o sulle conseguenze dell’incidente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un colpo rocamboleso e la caduta a circa 10 metri di altezza. E' la disavventura che ha colpito un uomo, presunto ladro, che si sarebbe introdotto in un appartamento al secondo piano di un edificio in via Salvatore Di Giacomo ad Aversa.Qualcosa ha disturbato il ladro mentre era in azione, si è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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